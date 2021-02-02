«الإيبور» يتراجع بجميع آجاله

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم المعروضة بين البنوك «الإيبور»، تراجعاً بجميع آجالها؛ القصيرة والمتوسطة والطويلة، خلال يناير الماضي، وفقاً لأحدث إحصاءات المصرف المركزي. وانخفضت أسعار الفائدة طويلة الأمد لأجل سنة 25.8 %، من 0.65382 % نهاية ديسمبر 2020، إلى 0.485 % نهاية يناير الماضي، وتراجعت أسعار الفائدة لأجل 6 شهور، والتي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، 9.7 %، من 0.49084 % إلى 0.43319 %.

كما تراجعت الفائدة لأجل 3 أشهر 33.6 % إلى 0.34021 %، من 0.5125 %، ونزلت الفائدة لأجل شهر 9.5 %، من 0.24457 % إلى 0.22137 %، وانخفضت الفائدة لأجل أسبوع 17 %، من 0.18354 % إلى 0.15235 %، وهبطت الفائدة لأجل ليلة واحدة 14.06 %.

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