10 علامات مصرفية إماراتية ضمن قائمة الـ500 الأعلى قيمة عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

حلت 10 مصارف إماراتية ضمن قائمة أعلى 500 بنك في العالم من حيث قيمة العلامة التجارية، للعام الثاني على التوالي، والتي تصدرها شركة «براند فاينينس» البريطانية.

وكان أول البنوك الإماراتية على القائمة «الإمارات دبي الوطني» في المركز 74 وبلغت قيمة علامته 3.730 مليارات دولار، ونال التصنيف «AAA-». وجاء «أبوظبي الأول» في المركز 77 وبلغت قيمة علامته 3.621 مليارات دولار وكان تصنيف علامته «AA-».

وصُنفَ «أبوظبي التجاري» في المركز 120، و«دبي الإسلامي» 145، و«أبوظبي الإسلامي» 217، و«بنك المشرق» 284، و«الإمارات الإسلامي» 344، و«بنك رأس الخيمة» 346، و«دبي التجاري» 360، و«بنك الفجيرة الوطني» 406.

وكانت المراكز الأربعة الأولى على قائمة هذا العام من نصيب بنوك صينية، وفي مقدمتها البنك الصناعي والتجاري الصيني «آي سي بي سي»، الذي احتفظ بالصدارة منذ العام الماضي، إلا أن قيمة علامته التجارية تراجعت كثيراً هذا العام، حيث بلغت 72.788 ملياراً، بانخفاض نسبته 9.9% عن قيمته في 2020 والتي بلغت 80.791 مليار دولار. جدير بالذكر أن البنوك الثمانية الأولى على قائمة هذا العام شهدت تراجعاً في قيمة علاماتها التجارية بالمقارنة مع العام الماضي.

وكان بنك «جيه بيه مورغان»، الذي جاء في المركز التاسع، من البنوك العالمية الكبيرة القليلة التي شهدت ارتفاعاً في علاماتها التجارية، حيث بلغت قيمة علامته 23.656 مليار دولار، بارتفاع نسبته 3.2% عن العام الماضي والذي بلغت قيمة علامته فيه 22.826 مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز