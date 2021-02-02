«التجارة العالمية» تنصف الإمارات في نزاع مع باكستان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نجحت وزارة الاقتصاد في الحصول على حكم لمصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة التجارة العالمية، بشأن النزاع المرفوع لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة من قبل باكستان على صادرات الدولة من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين، وذلك بعد شكوى كانت قد تقدمت بها الوزارة إلى جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة.

وأصدرت هيئة التحكيم بجهاز تسوية النزاعات التابع للمنظمة تقريرها النهائي بشأن القضية، والذي أكد صحة موقف الدولة والدفوعات التي تقدمت بها خلال مختلف مراحل النزاع، وأقرت عدم مشروعية فرض رسوم مكافحة الإغراق التي طبقتها باكستان منذ 2013.

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