أسواق الإمارات الأفضل عربياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حققت أسواق المال المحلية أفضل أداء على مستوى البورصات العربية خلال تداولات يناير مدعومة بجملة من المحفزات على رأسها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في التصدي لتداعيات جائحة «كورونا»، وتسارع وتيرة التطعيم، والتفاؤل بنتائج وتوزيعات الشركات السنوية.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر وتيرة مكاسب شهرية بين الأسواق العربية مع صعوده 10.9% إلى 5593.5 نقطة، فيما زاد سوق دبي المالي 6.5% إلى 2654.1 نقطة، وزادت بورصة مصر 6.46%، وجاءت بورصة الكويت رابعة 4.2%، وصعدت بورصة الأردن 4.19%. وزادت بورصة قطر 0.4% إلى 10473.5 نقطة، وارتفعت بورصة السعودية 0.1% لتغلق عند 8702.6 نقطة، فيما انخفضت بورصة البحرين 1.8% إلى 1462.6 نقطة، وتراجعت بورصة مسقط 0.2%.

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