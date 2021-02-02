2.09 % انخفاض التضخم في الإمارات 2020

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

انخفضت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة بنسبة 2.09% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2019 مواصلة بذلك انخفاضها للشهر الـ 24 على التوالي، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وكشفت البيانات عن انخفاض الرقم القياسي العام «التضخم» من 108.24 نقاط في ديسمبر 2019، إلى 105.97 نقاط في ديسمبر 2020، مسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ يونيو 2016 والبالغة 105.83 نقاط، وعلى أساس شهري ارتفع التضخم 0.09% مقارنة بنحو 105.87 نقاط في نوفمبر السابق له.

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