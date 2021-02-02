«مراس» تحوّل سندات بـ 1.2 مليار لأسهم في «دي إكس بي»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» أنها تلقت إشعاراً من «مراس للترفيه والتسلية» و«مراس القابضة»، فيما يتعلق بتحويل الرصيد المتبقي من شهادات السندات الصادرة عن «دي إكس بي» والمستحقة في 30 يونيو 2026 بإجمالي المبلغ الأساسي 1.21 مليار درهم، مع الفائدة المستحقة 269.13 مليون درهم.

وذكرت الشركة، في بيان أرسلته إلى سوق دبي المالي، أنه تمت عملية التحويل، وفقاً لشروط السندات الصادرة في 2018، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية لـ«دي إكس بي»، المنعقد في 25 أبريل 2018، مع مراعاة استلام جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وقالت الشركة، إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التحويل بشكل كامل في 28 فبراير 2021.

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