الفضة إلى أعلى مستوى في 8 سنوات

المصدر: (نيويورك - رويترز)

واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الحاد للجلسة الثالثة على التوالي، لتصعد بما يصل إلى 11.2 %، إلى أعلى مستوى في 8 سنوات، بعد إقبال كبير من المستثمرين الأفراد على المعدن، في فورة أطلق شرارتها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 8.8 %، إلى 29.38 دولاراً للأوقية بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة، أعلى مستوياتها منذ فبراير 2013، عند 30.03 دولاراً. وسجلت الفضة مكاسب بحوالي 19 % منذ يوم الخميس، حين بدأ تداول منشورات على موقع ريديت تدعو المستثمرين الأفراد لشراء أسهم شركات تعدين الفضة.

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