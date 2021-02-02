التضخم في الإمارات ينخفض 2.09 % في 2020

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انخفضت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في دولة الإمارات بنسبة 2.09 % على أساس سنوي، خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2019، مواصلة بذلك انخفاضها للشهر الـ 24 على التوالي، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وكشفت بيانات التنافسية والإحصاء، أمس، عن انخفاض الرقم القياسي العام «التضخم»، من نحو 108.24 نقاط في ديسمبر 2019، إلى 105.97 نقاط في ديسمبر 2020، مسجلاً بذلك أدني مستوياته منذ يونيو 2016، والبالغة حينها 105.83 نقاط، فيما على أساس شهري ارتفع التضخم 0.09 %، مقارنة بنحو 105.87 نقاط في نوفمبر السابق له.

إيجارات سكنية

وقال الخبير المالي والاقتصادي، رضا مسلم، الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، إن التضخم يرتبط بشكل رئيس، بمجموعة من السلع والخدمات، هي التي تحدد مساره، وفي مقدمها أسعار الإيجارات السكنية، وكذلك الغاز والمياه والكهرباء، وهي التي شهدت انخفاضاً في العام المنصرم، وبالتالي، تراجع التضخم السنوي، موضحاً أن انخفاض كلفة السكن، يمنح شريحة كبيرة من المستهلكين هامشاً مالياً، يمكّنهم من تنويع الإنفاق أو الادخار والاستثمار، بما يعزز الطلب في السوق.

وأوضح أن معدلات التضخم في الإمارات عند مستوياتها الحالية، تعد صحية ومقبولة، وسيقابلها نمو اقتصادي، مشيراً إلى أن التضخم شهد قفزة كبيرة، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكن سرعان ما استوعبت كافة القطاعات في الدولة، آثار الضريبة، وما لبثت أن تراجعت الأسعار تدريجياً، حتى وصلت إلى مستوياتها الحالية، وتراجع معها التضخم.

المياه والكهرباء

وأوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تراجع التضخم السنوي، جاء على إثر هبوط 5 مجموعات إنفاق، تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1 % من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين)، بنسبة 3.13 % والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6 %)، بنحو 2.11 %، وخدمات النقل (تشكل 14.6 %)، بنسبة 7.25 %، والترويج والثقافة 21.77 %، والتبغ بنحو 0.28 %، بينما ارتفع على أساس سنوي 7 مجموعات، تصدرهم الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3 %)، بنحو 3.49 %، والملابس والأحذية 4.12 %، والتعليم 1.71 %، وخدمات الصحة 0.18 %، والاتصالات 0.71 %، والمطاعم والفنادق 2.32 %، والسلع والخدمات المتنوعة 0.3 %.

بينما جاء ارتفاع التضخم على أساس شهري، بسبب ارتفاع 9 مجموعات رئيسة، تصدرها الملابس والأحذية 1.05 %، والتبغ 0.07 %، والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.39 %، وخدمات النقل 0.37 %، والاتصالات 0.03 %، والترويج والثقافة 2.84 %، والتعليم 0.49 %، والمطاعم والفنادق 0.45 %، والسلع وخدمات متنوعة 0.01 %، بينما استقرت خدمات الصحة، وانخفضت مجموعات الأغذية والمشروبات 0.04 %، والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.5 %.

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