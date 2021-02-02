حكم لمصلحة الإمارات من «التجارة العالمية» ضد رسوم باكستانية

المصدر: أبوظبي - البيان

نجحت وزارة الاقتصاد في الحصول على حكم لمصلحة الإمارات من منظمة التجارة العالمية، بشأن النزاع المرفوع لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة من قبل جمهورية باكستان الإسلامية على صادرات الدولة من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين، وذلك بعد شكوى كانت تقدمت بها الوزارة إلى جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة.

وأصدرت هيئة التحكيم بجهاز تسوية النزاعات التابع للمنظمة تقريرها النهائي بشأن هذه القضية والذي أكد صحة موقف الدولة والدفوعات التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد خلال مختلف مراحل النزاع. وأقرت الهيئة عدم مشروعية فرض رسوم مكافحة الإغراق التي طبقتها باكستان منذ 2013، وأوصت على نحو استثنائي بأن تقوم باكستان بوقف تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والتي تبلغ نسبتها 34%، آخذة في الحسبان المخالفات الفنية والقانونية الجوهرية التي تشوب هذه التدابير التي اتخذتها السلطات الباكستانية.

إنجاز

وقال عبد الله الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة: «إن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بدعم الصادرات الإماراتية وتوسيع نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية والدفاع عن المنتج الوطني من خلال دورها في التحرك ضد تدابير ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة ضدّها بشكل تعسفي، مضيفاً أنه تم في هذا القضية تفعيل آلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية بعد طلب الدخول في مشاورات مع الطرف الباكستاني، واستمر على مدى أكثر من سنتين تقديم الدفوعات والمؤيدات والحجج والردود اللازمة لدعم موقف الدولة أمام الجهاز إلى أن صدر قرار هيئة التحكيم بما يكرس صواب الموقف الإماراتي».

محاولات لحل ودي

وأكد أن نجاح الوزارة في الحصول على هذا الحكم لمصلحة الدولة جاء بعد محاولات عديدة لحل النزاع بالطرق الثنائية والودية، وتنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة نظراً لدورها في دعم الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وزيادة تنافسيته وإزالة أي معوّقات أمام نموه، حيث ستسمح إزالة الرسوم بعودة انسيابية صادرات البولي بروبيلين من دولة الإمارات إلى الأسواق الباكستانية، في خطوة تتماشى مع التزامات البلدين بموجب عضويتهما في منظمة التجارة العالمية.

وتابع: «تمثل منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين عنصراً مهماً ضمن قطاع البتروكيميائيات الذي يعد أحد محركات التنوع الاقتصادي للدولة، وستوفر إعادة فتح سوق مهمة أمامه بحجم السوق الباكستانية دفعة قوية لازدهار وانتعاش هذه الصناعة الوطنية، وهذا سيعود بزيادة القيمة المضافة العائدة على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وسيسهم بالتالي في تشجيع المنشآت الصناعية وزيادة إنتاجيتها، وحماية وتطوير الاستثمارات الإماراتية في هذا المجال».

حماة الحقوق

وأكدّ أيضاً أنّها المرّة الأولى التي تقوم فيها الوزارة بتفعيل آلية تسوية النزاعات من أجل حماية حقوقها التي تكفلها لها اتفاقيات المنظمة، وكذلك تعتبر دولة الإمارات أول بلد عربي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية يقوم برفع قضية بصفة مشتكي لجهاز تسوية النزاعات ويصدر حكم لمصلحته، بما يؤكد صحّة المسار الذيّ انتهجته وزارة الاقتصاد في الدفاع عن المنتجات والمنشآت الوطنية من خلال مختلف الآليات القانونية التي تضمن التكافؤ بين التزامات الدولة وحقوقها في إطار هذه الاتفاقيات وبما يحقق الاستفادة القصوى من عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية.

صادرات

بلغت صادرات الإمارات من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين إلى العالم 246 مليون درهم في 2019. ومن المتوقع بحسب التقديرات العالمية المتخصصة أن يحقق الطلب العالمي على هذه المنتجات زيادة بنحو 5.3% خلال الفترة الزمنية من 2020 حتى 2025، ولا سيما في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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