بداية قوية لبورصة دبي للذهب والسلع في 2021 بنحو 12.6 مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، أن القيمة الإجمالية لتداولاتها خلال يناير بلغت 12.68 مليار دولار، بالإضافة إلى تسجيل معدل اهتمام مفتوح شهري بلغ 155,655 عقداً.

وواصلت العقود الآجلة للفضة في بورصة دبي للذهب والسلع أداءها القوي في يناير، مسجلةً نمواً بنسبة 556.49% منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت البورصة أعلى معدّل اهتمام مفتوح للعقود الآجلة المتجددة لليورو منذ إطلاقها بواقع 1,932 عقداً، في ضوء سعي الأعضاء إلى إدارة المخاطر التي تواجههم.

توسيع المحفظةوقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: بعد انقضاء 2020 الذي كان مليئاً بالتحديات، يسعدنا مع إطلالة العام الجديد أن نطلق منتجاً جديداً هو العقد اليومي الآجل للذهب، الذي يوسع محفظتنا لمنتجات المعادن الثمينة. وهذه ليست سوى خدمة واحدة من سلسلة خدمات نأمل تقديمها في السنة الجديدة في إطار سعينا إلى توفير فرص تحوط واستثمار إضافية لأعضائنا وللمشاركين في السوق. لقد حققت العقود الآجلة للفضة أداءً لافتاً في بورصتنا، وكذلك محفظة أزواج العملات الرئيسية الستة.

طلب متزايد

وجاء إطلاق العقد اليومي الآجل للذهب، الذي يتيح تداول 12.5 كيلوغراماً من السبائك الذهبية يومياً، استجابةً للطلب المتزايد في السوق على المعدن الثمين. كما مددت البورصة العمل ببرنامجها لتشجيع المشاركين الجدد في السوق حتى نهاية 2021، وكان البرنامج أطلق في يونيو 2020، ويمنح خصماً على رسوم التداول يصل إلى 75% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التداول، و50% خلال الأشهر الثلاثة التي تليها.

وهو متاح لجميع العملاء من الأفراد المتعاملين مع الوسطاء المسجلين حالياً في البورصة، وكذلك الأعضاء الحاليين الذين لم يقوموا بعمليات تداول في البورصة لمدة 6 أشهر على الأقل.

كما تستضيف البورصة اليوم ندوة افتراضية على الإنترنت للمستثمرين وأعضاء بورصة دبي للذهب والسلع حول استراتيجيات التداول لمجموعة منتجات الروبية الهندية.

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