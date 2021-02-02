تقرير دولي: انتعاش عقارات دبي في النصف الثاني 2020

المصدر: دبي ـ البيان

شهد القطاع السكني في دبي وفقاً لأحدث الأبحاث والتقارير التي أجرتها شركة تشيسترتنس الدولية للخدمات العقارية، انتعاشاً خلال النصف الثاني 2020 مدعوماً بزيادة مبيعات العقارات الجاهزة واستمرار ارتفاع الطلب على الفلل من قبل المستأجرين الذين يبحثون عن وحدات سكنية أكبر توفر لهم المزيد من المساحات المفتوحة.

وأظهرت النتائج، التي تم الكشف عنها في أحدث تقرير لشركة «تشيسترتنس» عن سوق العقارات في الإمارات لعام 2020 وتوقعات الشركة للسوق 2021، ارتفاع مبيعات العقارات الجاهزة خلال النصف الثاني من عام 2020، لتصل إلى 21.67 مليار درهم، بزيادة قدرها 35.5% عن 15.99 مليار درهم في النصف الثاني من عام 2019. في ضوء ذلك، فقد سجلت أسعار مبيعات الفلل انخفاضًا معتدلاً بنسبة 3.6% في عام 2020، مع تراجع الانخفاض السنوي الإجمالي بفعل ربع أخير قوي من العام ذاته.

وقال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الإستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: شهد القطاع السكني في دبي إنعاشاً قوياً في الربع الرابع من العام الماضي 2020، ونتوقع بشكل عام أن نشهد انخفاضات طفيفة في كلٍ من متوسط الأسعار والإيجارات هذا العام، مع استمرار استكمال الوحدات السكنية وتسليمها والتي من المحتمل أن تعيق أداء السوق، كما ستختلف معدلات الأسعار حسب الموقع ونوع العقار، كما نتوقع أن يستمر الطلب المرتفع على الفلل السكنية.

وأضاف هوبدن: نتوقع أن تستمر إيجارات الفلل بالتفوق على متوسط إيجارات الشقق السكنية خلال العام المقبل، وذلك بالتزامن مع استمرار تفعيل نظام العمل عن بعد من المنزل في جميع أنحاء القطاع الخاص حتى ولو كان ذلك على أساس الدوام الجزئي.

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