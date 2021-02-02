اتحاد المصارف ينظم مؤتمراً للأمن السيبراني

المصدر: (أبوظبي- البيان)

ينظّم اتحاد مصارف الإمارات، وبالاشتراك مع شركة الاقتصاد والأعمال، مؤتمراً حول الأمن السيبراني في المصارف، اليوم وغداً، عبر تقنية الفيديو المرئي، بمشاركة نُخبة من الخبراء العالميين والإقليميين في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر، يتقدمهم الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، ديفيد كاس، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات في المصارف الإماراتية والعالمية.

يأتي المؤتمر عقب ازدياد حدّة الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المصارف والأفراد حول العالم، ويسلط المؤتمر، الضوء على اتجاه الأمن السيبراني، وأفضل الممارسات في تقييم المخاطر وحماية بيانات العملاء، وكيفية الاستعداد للهجمات الإلكترونية، والتعاون لمنع حصولها.

وأكد جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، حرص اتحاد مصارف الإمارات على عقد هذا المؤتمر الافتراضي، لإطلاع العاملين في القطاع المصرفي على تطورات الهجمات السيبرانية، والمخاطر الناتجة عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات العملاء، وضرورة معرفة العملاء لتلك المخاطر والاستعداد لها. ودعا رؤساء ومسؤولي إدارات أمن وتقنيات المعلومات والمخاطر في كافة المصارف والمؤسسات المالية، إلى المشاركة في المؤتمر، الذي يوفر منصة فعّالة لبحث كافة التحديات التي يواجهونها، واستعراض الحلول المناسبة لهذه التحديات.

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