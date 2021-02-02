628 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 628 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 150 مبايعة بقيمة 376.85 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 45.36 مليون درهم و139 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 331.49 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة.

وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة أم هرير الثانية كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 157.11 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 74.21 مليون درهم و44 رهن فلل وشقق بقيمة 82.89 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 41 مليون درهم ورهن في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 15 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 94.28 مليون درهم أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 17 مليون درهم.

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