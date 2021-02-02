زايد بن سرور آل نهيان عضواً بمجلس إدارة «أبوظبي التجاري»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وافق مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري» في اجتماعه الأخير، على استقالة عبد الله المطوع الذي عمل كعضو في مجلس الإدارة على مدى 24 عاماً، ووافق المجلس على تعيين الشيخ زايد بن سرور آل نهيان كعضو في مجلس الإدارة (شريطة موافقة مصرف الإمارات المركزي).

وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لتقديم عظيم شكرنا وامتناننا لعبد الله المطوع على مساهماته القيمة من خلال مختلف لجان مجلس الإدارة والتي كان لها دور فاعل في النجاحات التي حققها بنك أبوظبي التجاري خلال الأربع وعشرين سنة الماضية. كما أود ان أرحب بالشيخ زايد بن سرور آل نهيان كعضو في مجلس الإدارة، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

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