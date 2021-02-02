شراء مؤسسي يمنح الأسهم 7 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يربو على 7 مليارات درهم، في مستهل جلسات فبراير الجاري، مدعومة بعمليات شراء مؤسساتية وأجنبية، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك.

وصعد سوق دبي 1.59 %، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في 3 أسابيع، ليصل إلى 2696.4 نقطة، بدعم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والخدمات والسلع والتأمين والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.74 %، عند 5634.76 نقطة، مدفوعاً بالبنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 703 ملايين درهم، منها 182.2 مليوناً في دبي، و520.8 مليوناً بأبوظبي، وجرى تداول 258.5 مليون سهم، موزعة بواقع 114.12 مليوناً في دبي، و144.4 مليوناً بأبوظبي، من خلال 6691 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار 3 %، مع نمو «إعمار العقارية» 3.48 %، و«إعمار للتطوير» 3.46 %، و«إعمار مولز» 3.39 %، و«الاتحاد العقارية» 1.07 %، و«ديار» 1.37 %، و«داماك» 1.49 %، وزاد قطاع البنوك 0.74 %، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.21 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.43 %.

ونما قطاع الاستثمار 1.3 %، مع صعود «دبي للاستثمار» 1.23 %، و«سوق دبي المالي» 1.63 %، و«شعاع كابيتال» 0.42 %، وزاد قطاع النقل 1.78 %، مدفوعاً بمكاسب «العربية للطيران» 1.6 %، و«أرامكس» 1.85 %، و«الخليج للملاحة» 2.96 %.

وتزعم «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 59 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 35 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 18.5 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.84 %، فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.92 %. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 28.9 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.58 %، مع نمو «أبوظبي الأول» 0.68 %، و«أبوظبي التجاري» 0.16 %، و«أبوظبي الإسلامي» 1.21 %، وزاد قطاع العقار 3.11 %، مع ارتفاع «الدار» 3.16 %، و«رأس الخيمة العقارية» 2.28 %.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.61 %، مع صعود سهم «اتصالات» بنفس النسبة، وارتفع قطاع الاستثمار 0.06 %، بعد نمو «إشراق» 0.97 %، و«الواحة كابيتال» 0.88 %، فيما انخفض «العالمية القابضة» 0.04 %، وارتفع قطاع الطاقة 0.9 %، مستفيداً من صعود «دانة غاز» 2.96 %، و«أدنوك للتوزيع» 0.26 %، واستقر «طاقة».

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط بنحو 114.8 مليون درهم، تلاه «الدار» 113.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 78.6 مليوناً. وحقق «الإمارات للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 8.57 %، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5 %. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 30.7 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

ومالت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 63.6 مليون درهم، منها 11.7 مليوناً في دبي، و51.92 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 63.6 مليون درهم، موزعة بواقع 11.7 مليوناً في دبي، و51.9 مليوناً في أبوظبي.

انسحاب من بورصة الكويت

أعلنت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» أن مجلس إدارتها سيناقش مقترح الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، خلال اجتماعه في 11 فبراير الجاري.

وأضافت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن الانسحاب يرجع إلى تدني السعر والتداول على أسهم الشركة، وزيادة كلفة الاشتراك السنوي ببورصة الكويت.

وأوضحت أن من ضمن الأسباب أيضاً التعارض بين اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية بالكويت اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية في الإمارات.

إفصاحات

★ قرر مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل تعيين مصطفى كرم عضو مجلس إدارة جديداً في المنصب الشاغر. وحدد يوم الأحد 18 أبريل المقبل موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

★ حددت شركة أرامكس الخميس المقبل موعداً لاجتماع مجلس الإدارة لمناقشة النتائج الأولية لعام 2020 والمصادقة عليها.

★ قالت شركة الإمارات للمرطبات إنه لا يوجد أي أحداث أو معلومات مالية أو أخبار جوهرية لم يتم الإفصاح عنها، وذلك في بيان حول ارتفاع سهم الشركة، مؤكدةً التزامها بكافة التعليمات والقوانين وأفضل الممارسات الخاصة بالإفصاح وذلك للحفاظ على الشفافية.

★ يعتزم مجلس إدارة «الجرافات البحرية الوطنية» لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية المتضمنة الموافقة على استحواذ الشركة على جميع أسهم «الإنشاءات البترولية الوطنية» مقابل إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم في الشركة لمساهمي «الإنشاءات»، والموافقة على تحويل السندات إلى أسهم في الشركة وزيادة رأس المال بمقدار 575 مليون درهم.

★ اتخذ مجلس إدارة «أبوظبي لبناء السفن» قراراً بالتمرير بتعيين أنس جودت البرغوثي نائباً لرئيس مجلس إدارة للشركة اعتباراً من مطلع ديسمبر الماضي.

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