«دبي لصناعات الطيران» تسترد مبكراً سندات بـ500 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران أمس أنها قدمت إشعاراً بالاسترداد المبكر لحاملي سندات الشركة البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي 5.75% المستحقة في 2023. وتم تحديد تاريخ الاسترداد بيوم 1 مارس 2021. ويبلغ المبلغ الأساسي المستحق حتى تاريخ إشعار الاسترداد حوالي 456.1 مليون دولار أمريكي.

وسيتم استرداد السندات وفقاً لشروط وأحكام العقد المطبق بسعر استرداد يساوي 102.875% من المبلغ الأساسي للسندات، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة. و بنك Wells Fargo Bank, N.A. هو الوصيّ ووكيل الدفع للسندات. وقد تم توصيف شروط الاسترداد بمزيد من التفصيل في إشعار الاسترداد.

تسعير

من ناحية أخرى، أعلنت «دبي لصناعات الطيران تسعير مبلغ أساسي إجمالي بقيمة 300 مليون دولار لسندات نسبتها 1.625% مستحقة في عام 2024. وتمثّل السندات التزامات ممتازة غير مضمونة وسيتم إصدارها ضمن برنامج»دبي لصناعات الطيران«العالمي للسندات متوسطة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار، الحاصل على تصنيف (BBB-) من وكالة فيتش و(Baa3) من خدمة موديز للمستثمرين.

وسيتم إصدار السندات من قبل»دبي لصناعات الطيران للتمويل«بضمانة شركة»دبي لصناعات الطيران«. وسيتم إصدار السندات بسعر نسبته 99.427%. وسوف تصبح السندات مستحقة الدفع في 15 فبراير 2024. وتم تحديد تاريخ 1 فبراير 2021 لتسوية عرض السندات. وسوف يتم استعمال صافي الأرباح من السندات لأغراض مؤسسية عامة منها استرداد سندات دين مستحقة معينة صادرة عن «دبي لصناعات الطيران للتمويل» («السندات الحالية»).

ولن يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى. وفي الولايات المتحدة، سيتم عرض السندات وبيعها فقط لأشخاص يُعتقد بأنهم»مشترون مؤسسيون مؤهلون«(كما هو محدد في البند 144A في قانون الأوراق المالية) وخارج الولايات المتحدة الأمريكية على أشخاص غير أمريكيين وفق التشريع S من قانون الأوراق المالية.

مشترون

تم بيع السندات لمشترين مؤسسيين مؤهلين وفق البند 144A في قانون الأوراق المالية لعام 1933، حسب تعديل (قانون الأوراق المالية)، وخارج الولايات المتحدة الأمريكية على أشخاص غير أمريكيين وفق التشريع S من قانون الأوراق المالية.

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