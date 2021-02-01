رأس الخيمة تطلق برنامج «لايف راك بلاي» لتمتع ضيوفها بعروض الإقامة الطويلة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت إمارة رأس الخيمة برنامج (Live RAK Play) الذي يتيح للعاملين عن بعد الإقامة فيها لمدة تصل حتى 12 شهراً والتمتع بأجوائها المشمسة ومناظرها الخلابة واختبار العديد من تجارب الاسترخاء والمغامرات المشوقة. ويشمل البرنامج الساري حتى 30 ديسمبر 2021، مجموعة متنوعة من عروض الإقامة الطويلة التي تقدمها عدة فنادق إلى جانب شبكة الإنترنت السريعة والحسومات في المطاعم وعلى بعض الخدمات الفندقية وتأجير السيارات، إضافة إلى تذكرتين مجانيتين لدخول قمة جيس للمغامرة، التي تضم أطول مسار انزلاقي في العالم أو زيارة مزرعة لآلئ السويدي، إضافة إلى مغامرة «مخيم بير جريلز للمستكشفين» لمدة نصف يوم.

وتعد إمارة رأس الخيمة التي تم اختيارها أخيراً كعاصمة للسياحة الخليجية للعام الثاني على التوالي، من أولى الوجهات التي طبقت إطاراً شاملاً للسلامة والأمان، فحصلت بذلك على لقب أول مدينة آمنة في العالم من شركة «بيرو فيريتاس» الرائدة عالمياً في الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات وختم «السفر الآمن» من«المجلس العالمي للسياحة والسفر».

يرافق تغيير مكان العمل اكتشاف أنشطة وعادات وفرص جديدة للتواصل والتفاعل. وقد أدت الظروف التي شهدها العام الماضي إلى انتشار واسع لنموذج العمل عن بعد تزامناً مع توجه مختلف القطاعات حول العالم لتبني سياسات عمل أكثر مرونة خلال هذه الفترة الصعبة. ونظراً للقبول الواسع الذي يحظى به نموذج العمل عن بعد، يسعى المزيد من الأفراد والعائلات إلى استكشاف وجهات جديدة والبقاء أيضاً على اتصال دائم مع الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها عبر التقنيات الرقمية.

ووفقاً لدراسة جديدة أجرتها شركة «WeWork»، المزود العالمي لمساحات العمل المرنة، أن مزاولة العمل عن بعد يعزز رفاهية الموظفين ويتيح لهم تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم اليومية. ومن هذا المنطلق، تدعو إمارة رأس الخيمة المسافرين إلى اتباع هذا التغيير الإيجابي ودمج التجارب الجديدة في حياتهم اليومية وسط بيئة آمنة كلياً. ويمكن للزوار تصفح رسائل البريد الإلكتروني في «1484من بورو»، أعلى مطعم في دولة الإمارات العربية المتحدة على قمة جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الدولة، أو إجراء المكالمات عبر تطبيقات «زووم» أو «ميكروسوفت تيم» بينما يستمتعون برمال الشاطئ الناعمة، أو استكمال تقارير العمل المستعجلة أثناء الاستمتاع بالخدمات التي تقدمها فنادق الإمارة العديدة بمواقعها المتميزة على الشاطئ أو الصحراء أو في قلب المدينة.

وسعياً لتمكين الزوار من تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية أثناء إقامتهم في رأس الخيمة، يقدم برنامج (Live RAK Play) اتصالاً مجانياً بشبكة الإنترنت اللاسلكية، وأسعاراً مخفضة لخدمات تنظيف وكوي الملابس والمكالمات الهاتفية، إضافة إلى حسومات على الأطعمة والمشروبات، كما يشمل البرنامج أسعاراً مخفضة للإقامة الفندقية ووسائل النقل من وإلى المطار وتأجير السيارات وعروضاً استثنائية في نادي «تاور لينكس» للجولف و«نادي الحمرا للغولف» وتجارب المغامرات الخارجية من «أدفينتشراتي» و«أدفينتشر سبورتس» ورحلات السفاري في مخيم واحة البدو. وللاسترخاء بعد ساعات العمل، يمكن للزوار التمتع بمجموعة فريدة من الأنشطة التي تشمل التحليق عبر جبل جيس فلايت: أطول مسار إنزلاقي في العالم، أو زيارة مزرعة لآلئ السويدي للتعرف إلى تاريخ الإمارة، أو مسارات المشي وركوب الدراجات الهوائية في وادي شوكة أو القيادة في قلب الصحراء واستكشاف مشهد المأكولات المتنوع في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز