«سياحة أبوظبي» تطلق خدماتها الإلكترونية لترخيص الفعاليات عبر بوابة «تم»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عزمها إطلاق خدماتها الإلكترونية لنظام ترخيص الفعاليات عبر بوابة «تم» المعتمدة في الإمارة للخدمات الإلكترونية.

وأضافت الدائرة، في تعميم اليوم الاثنين، أنه سيتوجب على جميع مستخدمي النظام التأكد من التسجيل في الهوية الرقمية والحصول على اسم مستخدم، مؤكدة على ضرورة التسجيل ليتسنى الحصول على الخدمات المختلفة ذات الصلة في النظام.

وفي تعميم أخر، قالت الدائرة انها ستقوم بتصنيف مخاطر الصحة والسلامة المهنية للمطاعم السياحية وفقا لآلية «OSAHD 3» وستحدد نتيجة التصنيف متطلبات الصحة والسلامة التي يجب على المطاعم السياحية الالتزام بها.

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