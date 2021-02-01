300 طائرة درون تقدم عروضها الأخيرة في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

أذهلت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين، السكان والزوار بعروض مذهلة لطائرات درون الضوئية في منطقة شاطئ دبي مارينا الشهير.

انطلاقاً من منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز ومنتجع شيراتون جميرا بيتش، زيّنت عروض طائرات درون الضوئية سماء دبي مدة 45 يوماً طيلة فترة مهرجان دبي للتسوق. واستمتع الزوار والمقيمون فيهما بعرضين يومياً من الموسيقى والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد بتقنية فائقة والروتين الديناميكي أثناء الطيران الذي يضم 300 طائرة درون في كل عرض.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، قدمت العروض الضوئية لطائرات درون لمهرجان دبي للتسوق عرضين مجانيين في الساعة 7 مساءً و9:30 مساءً. وحَمَل العرض الأول عنوان «دبي، مدينة المغامرة»، وهو يعرض استكشافاً مدهشاً لدانة المعالم الإمارة. أما العرض الثاني الذي يحمل عنوان «دبي بين الماضي والحاضر»، فقام بعرض لقطات تطور الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية لمهرجان دبي للتسوق «دبي كوكب آخر» للفنان راشد الماجد.

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