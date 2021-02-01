الأسهم تربح 7 مليارات وسوق دبي بأكبر مكاسب في 3 أسابيع

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يربو على 7 مليارات درهم في مستهل جلسات فبراير الجاري مدعومة بعمليات شراء مؤسساتية وأجنبية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك.

وصعد سوق دبي 1.59%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في 3 أسابيع ليصل إلى 2696.4 نقطة بدعم العقار والبنوك والإستثمار والنقل والخدمات والسلع والتأمين والإتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.74% عند 5634.76 نقطة مدفوعاً بالبنوك والعقار والإستثمار والإتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 703 مليون درهم منها 182.2 مليون في دبي و520.8 مليون في أبوظبي، وجري تداول 258.5 مليون سهم موزعة بواقع 114.12 مليون في دبي و144.4 مليون في أبوظبي، من خلال 6691 صفقة.

ومالت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار63.6 مليون درهم، منها 11.7 مليون في دبي و51.92 مليون في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار63.6 مليون درهم، موزعة بواقع 11.7 مليون في دبي و51.9 مليون في أبوظبي.

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