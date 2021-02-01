«أسمنت الفجيرة» تبحث الانسحاب من بورصة الكويت

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» أن مجلس إدارتها سيناقش مقترح الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، خلال اجتماعه في 11 فبراير الجاري.

وأضافت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الاثنين، أن الانسحاب يرجع إلى تدني السعر والتداول على أسهم الشركة، وزيادة كلفة الاشتراك السنوي ببورصة الكويت.

وأوضحت أن من ضمن الأسباب أيضاً التعارض بين اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية بدولة الكويت مع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية في دولة الإمارات.

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