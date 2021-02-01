شراكة بين الجروسر وبلاي ديت لتعزيز المبادرات المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

أعلن بلاي ديت، تطبيق تفاعلي محلي لمساعدة الآباء والأمهات على بناء دائرة اجتماعية لأطفالهم، والجروسر، تطبيق توصيل البِقالة في الإمارات، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العروض والمبادرات المجتمعية في الدولة، والتطبيقان مملوكان لشركتين تقنيتين ناشئتين في الإمارات.

المشاركة مع المجتمع مكون رئيسي للتعاون بين الشركتين، حيث إن الهدف النهائي لكلا الطرفين هو توفير تجارب ممتعة للعائلات وبأسلوب سلس.

سيقدم بلاي ديت والجروسر العديد من الأنشطة التي ستتراوح بين الخصومات الشهرية على البِقالة من خلال الرموز الترويجية، ودروس الطهي للعائلات، والهدايا التي سيتم إرسالها عبر الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، سيُسلط التعاون الضوء على الأمهات من خلال حملة بعنوان «الأمهات البطلات».

شاميم كاسيباوي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لبلاي ديت، قالت: «تتماشى شراكتنا مع الجروسر مع هدفنا المتمثل في تهيئة بيئة للعائلات للتعارف والتواصل والترابط من خلال تطبيقنا. أصبحت تربية الأطفال أكثر تطلباً، وبالتالي، نحاول تسهيل الأمور على الآباء والأمهات من خلال إنشاء طريقة ملائمة لبناء دائرة اجتماعية للأطفال، مع توفير تجربة ميسورة التكلفة من خلال القسائم والهدايا. نرحب بهذا التعاون الاستراتيجي ونحن متحمسون للغاية لبدء أنشطتنا لعام 2021».

وقال نادر أميري، مؤسس ومدير العمليات لشركة الجروسر: «يهتم الجروسر بكل شيء مرتبط بتقديم الأفضل للعائلات. هدفنا هو مساعدة الأمهات والآباء على توفير الوقت بالتسوق الإلكتروني وخدمتهم بأعلى المنتجات جودة. تأتي الشراكة مع بلاي ديت كامتداد لهذه المهمة.

يتيح لنا التعاون تقديم عروض مبتكرة للوصول إلى المزيد من العائلات من أجل مساعدتهم على توفير الوقت والمال والحصول على الإلهام بالوصفات والمنتجات والخدمات الجديدة، كما أن التعاون يعطينا المزيد من الأفكار من أجل مواصلة تحسين عروضنا لاحتياجات الأسرة الحديثة».

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