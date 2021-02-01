علي السويدي نائباً لرئيس مجلس إدارة «الجمعية العالمية لإدارة المرافق»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» (ميفما) تولي نائب رئيس مجلس إدارتها علي السويدي، منصب نائب رئيس «مجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق». ويأتي هذا النجاح ليؤكد الدور الفعال الذي تقوم به «ميفما» للارتقاء بقطاع إدارة المرافق على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويعد السويدي من مؤسسي قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط، حيث لعب دوراً رئيساً من خلال دوره التطوعي كنائب لرئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، وعضو سابق في مجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق في تطوير القطاع على الصعد كافة. ويعد السويدي أحد أبرز الخبراء والمحاضرين في مجال إدارة المرافق على مستوى العالم حيث قدم ورش عمل عن أفضل الممارسات في القطاع، وترأس العديد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بكفاءات التقنيين والفنيين.

وقال علي السويدي: أتطلع من خلال المنصب الجديد إلى لعب دور أكبر في دعم ونجاح قطاع إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط. كما يؤكد هذا النجاح الدور الكبير الذي تقوم به «ميفما»، في دعم هذا القطاع الحيوي في المنطقة. وتشكل عضوية «ميفما» في «الجمعية العالمية لإدارة المرافق» أهمية كبيرة منذ تاريخ نشأتها، حيث عملت على مدار الإحدى عشرة سنة الماضية على تقديم الدعم ومد الجسور بينها وبين جمعيات إدارة المرافق الأخرى حول العالم.

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