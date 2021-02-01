سلطة دبي للخدمات المالية تعلق ترخيص "رد سبير كابيتال ليمتد"

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم، عن تعليق الترخيص الممنوح لشركة "رد سبير كابيتال ليمتد" العاملة في مركز دبي المالي العالمي لمدة عام كامل.

ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع أهداف السلطة المتمثلة بحماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لأنشطة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وقد تم تعليق ترخيص الشركة المذكورة نتيجة مخاوف كبيرة بخصوص كفاية مواردها المالية، وعدم إمتثالها بالمتطلبات المحددة ضمن كتيب القواعد الخاص بالسلطة، بالإضافة إلى إخفاقها في الحفاظ على علاقة قائمة على الشفافية مع سلطة دبي للخدمات المالية.

سلطة دبي للخدمات المالية حريصة كل الحرص في الحفاظ على وتعزيز سمعة ونزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية مصالح المستخدمين المباشرين وغير المباشرين والمحتملين لهذه الخدمات.

ومع تعليق الترخيص الممنوح لشركة "رد سبير كابيتال ليمتد"، تود سلطة دبي للخدمات المالية تذكير الشركات بوجوب الحفاظ على الموارد المالية الكافية في جميع الأوقات وضرورة التعامل مع السلطة بطريقة واضحة وقائمة على أسس التعاون.

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