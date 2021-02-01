التضخم يتراجع 2.09% في 2020 بالإمارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 2.09% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2019 لتواصل انكماشها للشهر الـ 24 على التوالي.

وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 105.97 نقطة في ديسمبر الماضي مقابل نحو 108.24 نقطة في ديسمبر 2019، وعلى أساس شهري ارتفع التضخم 0.09% مقارنة بنحو 105.87 نقطة في نوفمبر السابق له.

وأوضح المركز أن تراجع التضخم السنوي جاء على اثر هبوط 5 مجموعات إنفاق تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 3.13% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنحو 2.11% وخدمات النقل (تشكل 14.6%) بنسبة 7.25%، والترويج والثقافة 21.77% والتبغ بنحو 0.28%، بينما ارتفع على أساس سنوي 7 مجموعات تصدرهم الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنحو 3.49% والملابس والأحذية 4.12% والتعليم 1.71%، وخدمات الصحة 0.18% والاتصالات 0.71%، والمطاعم والفنادق 2.32%، والسلع والخدمات المتنوعة 0.3%.

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