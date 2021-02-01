اقتصادية دبي تغلق 14 محلاً وتخالف 213 منشأة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية خلال يناير

المصدر: البيان الإلكتروني

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي في شهر يناير بإغلاق 14 محلاً ومخالفة 213 منشأة تجارية والتنبيه على 30 محلاً لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في مختلف مناطق الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في دبي.

ومن جانبه قال حسن بو نفور مدير أول قسم الرقابة الميدانية، "حرص فريق العمل الميداني بتغطية جميع المناطق في إمارة دبي للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية حيث بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية في شهر يناير إلى 15,045 محلاً، وقد توزعت المخالفات على أنشطة تجارية مختلفة وكان من أبرزها الأنشطة التجارية التي تستقبل الجمهور أو يوجد بها احتمال للاكتظاظ بسبب عدم وجود مسافة كافية لتطبيق التباعد الجسدي."

وكررت اقتصادية دبي دعوتها وتأكديها على مختلف فئات وشرائح المجتمع، ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، والتي أسهمت بدورها في العودة التدريجية لممارسة الأنشطة التجارية، وصولاً إلى فتح كل القطاعات وإعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكلها الطبيعي، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

وتدعو مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae.

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