"دبي لصناعات الطيران" تعلن عن استرداد مبكر لسندات ممتازة بقيمة 500 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران اليوم أنها قدمت إشعاراً بالاسترداد المبكر ("إشعار استرداد") لحاملي سندات الشركة البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي 5.75٪ المستحقة في عام 2023 ("السندات"). وقد تم تحديد تاريخ الاسترداد بيوم 1 مارس 2021 ("تاريخ الاسترداد). ويبلغ المبلغ الأساسي المستحق حتى تاريخ إشعار الاسترداد حوالي 456.1 مليون دولار أمريكي.

وسيتم استرداد السندات وفقاً لشروط وأحكام العقد المطبق بسعر استرداد يساوي 102.875٪ من المبلغ الأساسي للسندات، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة.

يذكر أن بنك Wells Fargo Bank, N.A. هو الوصيّ ووكيل الدفع للسندات. وقد تم توصيف شروط الاسترداد بمزيد من التفصيل في إشعار الاسترداد.

ولا يشكل البيان الصحفي هذا إشعاراً بالاسترداد ولا يمثل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

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