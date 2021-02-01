جملة محفزات تمنح الأسهم 80 ملياراً في يناير

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حققت الأسهم المحلية مكاسب قياسية ناهزت 80 مليار درهم في تداولات يناير الماضي مدعومة بجملة من المحفزات على رأسها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في التصدي لتداعيات جائحة «كورونا»، وتسارع وتيرة التطعيم، والتفاؤل بنتائج وتوزيعات الشركات السنوية، وهو ما عزز عمليات الشراء لاقتناص الفرص، لا سيما من قبل الأجانب والمؤسسات بعدما ضخوا ما يربو على 2.5 مليار درهم كمحصلة شراء.

وصعد سوق دبي بنسبة 5.89% مواصلاً مكاسبه للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2654.06 نقطة مع ارتفاع البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والسلع والاتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 10.86%، وهي أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ أبريل الماضي، ليغلق عند 5593.48 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 17.4 مليار درهم، منها 7.2 مليارات في دبي و10.2 مليارات في أبوظبي، وجرى تداول 7.87 مليارات سهم، موزعة بواقع 5.57 مليارات في دبي و2.3 مليار في أبوظبي، عبر تنفيذ 155.2 ألف صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 8.8% مع نمو «دبي الإسلامي» 7.38% و«الإمارات دبي الوطني» 12.62%، وزاد قطاع العقار 3.39% إثر ارتفاع «إعمار العقارية» 5.67%، و«إعمار للتطوير» 5.09%، و«داماك» 3.08%، و«ديار» 3.2%، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 0.71%، و«إعمار مولز» 3.28%.

ونما قطاع الاستثمار 15.67% مع نمو «دبي للاستثمار» 11.72% و«سوق دبي المالي» 31.18% و«شعاع كابيتال» 5%، فيما هبط قطاع النقل 2% بعد تراجع «العربية للطيران» 2.34%، و«أرامكس» 1.37%، و«الخليج للملاحة» 10.6%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 1.5 مليار درهم، تلاه «دبي الإسلامي» مليار درهم، ثم «سوق دبي المالي» 825.7 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 247.28%، تلاه «سوق دبي المالي» 31.18%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً 10.6%، تلاه «العربية الإسكندنافية للتأمين» 7.89%.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 11.2% مع نمو «أبوظبي الأول» 14.57%، و«أبوظبي التجاري» 3.87%، و«أبوظبي الإسلامي» 5.53%، وزاد قطاع العقار 10.9% مدفوعاً بمكاسب «الدار» 10.48%، و«رأس الخيمة العقارية» 18.96%.

وارتفع قطاع الاتصالات 16.92% مع نمو سهم «اتصالات» بنفس النسبة، فيما زاد قطاع الاستثمار 7.7% على وقع مكاسب «العالمية القابضة» 9.57%، فيما انخفض «الواحة كابيتال» 5.83%، و«إشراق» 2.52%، وصعد قطاع الطاقة 0.53% مع ارتفاع «طاقة» 0.69%، و«أدنوك للتوزيع» 3.2%، فيما هبط «دانة غاز» 5.46%.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 940 مليون درهم، منها 367.6 مليوناً في دبي و572.46 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرين الأفراد نحو التسييل.

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