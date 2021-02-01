«شعاع كابيتال» ترحب بمرسوم إدراج الشركات

المصدر: دبي- البيان

أبدت «شعاع كابيتال»، استعدادها لتوفير خدمات الإدراج والاكتتاب في أسواق الأوراق المالية المحلية، التي ينطبق عليها المرسوم الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يقضي بإلزام الشركات المساهمة، بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي، متى انطبقت عليها الشروط الواردة بالمرسوم، ووفقاً لقواعد الأسواق المحلية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ العمل بالمرسوم.

ورحبت «شعاع كابيتال»، والتي تشكل المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، بالمرسوم الجديد، وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: «انطلاقاً من سجلنا المشهود، كمستشار مالي رائد للشركات الإماراتية والدولية، نبدي استعدادنا التام لتقديم خدمات الإدراج والاكتتاب للشركات التي تسعى إلى إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية.

ولهذه الخطوة تبعات إيجابية طويلة الأمد، للشركات التي ستستفيد من مزايا الإدراج العام - بما في ذلك تعزيز سمعتها، وسهولة وصولها إلى رأس المال. ومن شأن ذلك أيضاً، أن ينعش أسواق رأس المال المحلية، وأن يضعها على مسار نمو جديد».

وتعتبر «شعاع كابيتال»، التي تأسست عام 1979، وتعد بذلك أقدم بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط، إحدى الشركات الرائدة في أسواق رأس المال الإماراتية، حيث ساهمت حتى الآن في إنجاز 22 اكتتاباً عاماً أولياً، تجاوزت قيمتها الإجمالية 50 مليار درهم إماراتي.

كما نشطت الشركة مؤخراً في إصدار الصكوك وسندات الدخل الثابت للشركات، كما تحظى بخبرة واسعة، وسجل حافل بالعمل مع الهيئات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، ويعد ذلك نتيجة طبيعية لمشاركتها في معظم الاكتتابات العامة الأولية في أسواق الأوراق المالية الإماراتية. وتتطلع الشركة إلى دعم الشركات في مساعيها لإدراج أسهمها في البورصات المحلية، امتثالاً لهذا المرسوم.

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