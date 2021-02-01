2.7 % زيادة شكاوى عملاء «اتصالات» و«دو» خلال يناير

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تلقيها 2380 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال شهر يناير، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، تم إغلاق نحو 72% منها، ليزيد بذلك عدد الشكاوى بنحو 2.7% مقارنة بنحو 2318 شكوى في الفترة نفسها من 2020.

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة، أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 1342 شكوى في يناير الماضي، بينما بلغ عدد شكاوى شركة «دو» نحو 1038 شكوى.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 1737 شكوى خلال الشهر الماضي، استحوذت «اتصالات» على 965 شكوى منها، مقابل نحو 772 شكوى لـ«دو».

عملاء

وأكد 66.01% من عملاء «اتصالات» رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 19.79% عن عدم رضاهم، بينما كان 14.2% منهم حيادياً، بينما أكد 77.46% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 10.49% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 12.05% منهم حيادية.

وجرى إغلاق 71.91% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 74.37% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها. وأوضحت البيانات أنه تم حل 15.8% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 13.58% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

حقوق

تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات حق المستهلكين في الحصول على المعالجة الفعالة للشكاوى، وكذلك الحق في استلام إشعار بفترة لا تقل عن 28 يوماً قبل زيادة الأسعار أو أي تغيير في العقد أو في زيادة الأسعار. ويحق للمستهلكين التعبير عن الاستياء من نتائج المرخص له، بشأن شكاوى عن خدمات الاتصالات في الدولة، وأيضاً الحق في رفع الشكوى إليها، والحصول على فرصة لإنهاء العقد دون عقوبة.

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