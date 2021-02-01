«أرادَ» تطلق «مَسار» السكني

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «أرادَ» عن إطلاق مشروعها الثالث، مَسار، وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 8 مليارات درهم بضاحية جويزع في الشارقة الجديدة.

ويمتد المجتمع السكني الجديد على مساحة 19 مليون قدم مربعة، ويضم في مجمله 4 آلاف فيلا ومنزل ريفي ضمن ثمانية أحياء مسوّرة ومرتبطة فيما بينها من خلال محور مركزي أخضر يشجع على رياضة المشي.

وستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية في المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سيتم تسليم أول باقة من المنازل للمالكين خلال الربع الأول من عام 2023.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: يمثّل مشروع مَسار نقطة تحوّل في أساليب الحياة العصرية، كما أنه يشكل إضافة مهمة للمشهد العمراني في إمارة الشارقة، فهو مجتمع حصري تتكامل فيه وسائل الرفاهية والراحة ضمن بيئة طبيعية هادئة بحيث يمنح سكانه مزيجاً متناغماً من الحياة العصرية وجمال الطبيعة الخلابة.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: صممنا مَسار لينعم سكانه بأنماط حياة صحية وسعيدة، مع حرصنا على استدامة الموارد البيئية من حولنا. توافر المساحات الخضراء الفسيحة يشجع على عيش أنماط معيشة صحية ويقلل من الإجهاد الناتج عن أساليب الحياة الحديثة التي نعيشها اليوم.

وستبدأ الأعمال الإنشائية في حي سنديان خلال شهر يونيو هذا العام، وسيتم تسليم أول مجموعة من المنازل خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع انتهاء العمل بمشروع مَسار بكامله خلال 7 أعوام.

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