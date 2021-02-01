608 ملايين تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 608 ملايين درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 163 مبايعة بقيمة 381.92 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 69.4 مليون درهم و152 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 312.52 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 174.19 مليون درهم منها 4 رهون أراضٍ بقيمة 56.73 مليون درهم و72 رهن فلل وشقق بقيمة 117.47 مليون درهم، وأهمها في منطقة جزيرة 2 بقيمة 44 مليون درهم ورهن في منطقة منخول بقيمة 18 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 51.98 مليون درهم وأهمها في منطقة ند الشبا الثانية بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 3 ملايين.

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