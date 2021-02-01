عقارات دبي تتجه لانتعاش تدريجي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر، وسيد صالح

أكدت شركة «فاليوسترات» للاستشارات العقارية، أن سوق العقارات في دبي، بدأ طريق التعافي، ويتهيأ لانتعاش تدريجي لعدة أسباب، منها التعافي المتوقع للاقتصاد بصفة عامة، وزيادة إنفاق الحكومة على تطوير البنية التحتية، والنمو في قطاعي التجارة والسياحة.

وتوقعت أن ينمو اقتصاد دبي هذا العام بنسبة 4 %، وفي حال تحققت هذه النسبة، سيكون قطاع العقارات أكثر المستفيدين. وأوضح حيدر طعيمة رئيس قسم الأبحاث العقارية لدى «فاليوسترات»، أن القطاع سيبقى هذا العام جاذباً للمستثمرين من كافة أنحاء العالم.

وتوقع أن ترتفع أسعار الفلل 3 %، فيما سترتفع أشعار الشقق 1 %. وأشار إلى عوامل أخرى، من شأنها تعزيز تعافي سوق العقارات، منها استضافة معرض إكسبو، والاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس اتحاد الإمارات.

ويظهر من بين المشاريع التي تقترب من دخول السوق العقاري سلسلة أبراج سكنية فاخرة قبالة نخلة جميرا في إطار مشروع جزيرة «إعمار بيتش فرونت» التي تطورها «إعمار العقارية» وأصبحت على وشك الإنجاز.

وقالت مصادر لـ«البيان الاقتصادي» إن المشروع يضم 27 برجاً فاخراً متعددة الاستخدامات، وبيع أغلبها بالكامل، وبدأ العمل في أغلبها بعد إرساء عقود تشييدها وفق مواصفات تسعى «إعمار» من ورائها لصياغة مفهوم جديد لمعايير المنازل الفخمة على الواجهة البحرية.

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