«المركزي» يفرض عقوبات على 11 بنكاً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكاً عاملاً في الدولة، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها 45,758,333 درهماً. وتأخذ العقوبات في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال في ما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية 2019.

وأتاح المركزي لجميع البنوك العاملة بالدولة وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف 2019 إلى التحقق من الامتثال نهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. وسيواصل المركزي العمل مع جميع المؤسسات المالية لتحقيق مستويات عالية من الامتثال.

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