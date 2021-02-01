3.8 مليارات أرباح «أبوظبي التجاري» و1.8 مليار توزيعات

المصدر: أبوظبي - البيان

حقق بنك أبوظبي التجاري 3.8 مليارات درهم أرباحاً صافية عن عام 2020، فيما سجلت أرباح الربع الرابع وحده 1.007 مليار درهم. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 27 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي 1.878 مليار درهم، بما يعادل 49% من صافي الأرباح بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «انطلاقاً من الركائز المتينة التي يتمتع بها البنك، تمكن أبوظبي التجاري من الاستفادة من ميزانيته العمومية القوية ومعايير الحوكمة والثقافة المؤسسية الراسخة التي ينتهجها في مواجهة التداعيات التي سببتها الجائحة، لا سيما على صعيد تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط عالمياً».

من جهته، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: «نجح أبوظبي التجاري في الحفاظ على مكانته والتكيف سريعاً مع التحديات غير المسبوقة التي شهدها العام الماضي، ليثبت قدرته على تجاوز الصعوبات بكفاءة عالية والاستفادة منها في تعزيز ركائزه كمجموعة مصرفية قوية ومستقرة، تمتلك الإمكانات اللازمة لأداء دور فاعل في دعم قطاع الأعمال وخدمة المجتمع الذي يعمل فيه».

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