إصدار 33769 عقد تأسيس إلكترونياً وملحق تعديل في دبي 2020

المصدر: دبي - البيان

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 33769 عقد تأسيس إلكترونياً وملحق تعديل، خلال 2020 بنمو 16.2% مقارنة بعام 2019، الذي بلغ إجماليه 29067.

تنوعت عقود التأسيس على حسب نوع الرخصة، حيث جاء في مقدمتها المهنية بنسبة 60%، تلتها التجارية 39%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية، أما بالنسبة لملاحق التعديل، التي تم تصديقها خلال 2020 على حسب نوع الرخصة فجاءت التجارية في المقدمة بنسبة 73%، تلتها المهنية بنسبة 23%، وتوزعت باقي النسب على الرخص السياحية والصناعية.

وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات الراغبة في النمو المستدام، وتوسيع أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية.

ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على عقد التأسيس وملاحقه إلكترونياً في زيارة واحدة، من خلال مراكز اقتصادية دبي للخدمة المعتمدة، والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني أو من خلال الموافقة الإلكترونية، عبر الرسائل النصية 6969 من دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي.

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