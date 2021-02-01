«إيكونومست»: الإمارات تحتفظ باستقرارها المصرفي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أشادت مجلة «إيكونومست» البريطانية باحتفاظ الإمارات باستقرارها المصرفي، رغم تأثر أداء مصارفها الحكومية والخاصة بالتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد19». وأصدرت وحدة «إيكونومست إنتيليجانس» التابعة للمجلة تحديثاً لتقريرها الدوري عن المخاطر السياسية والاقتصادية في الإمارات.

وسلطت الوحدة في تحديثها الضوء على الدعم الذي حصل عليه اقتصاد الإمارات لمواجهة تداعيات الجائحة، وذلك في صورة المحفزات المتنوعة التي أعلنتها الحكومة الاتحادية وأيضاً الحكومات المحلية على مدار العام الماضي.

وأوضحت أن الإمارات نجحت في الخروج بمصارفها من هذه التداعيات بأقل الخسائر، وذلك نتيجة الدعم المتواصل الذي قدمته للمصارف ولمختلف قطاعات الاقتصاد، بغية مساعدتها في مواجهة تداعيات الجائحة.

وذكرت أن هذه المحفزات إلى جانب الاحتياطيات المالية الوفيرة التي تمتلكها الإمارات، كان لهما معاً أبلغ الأثر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وبصفة خاصة الاستقرار المصرفي في الدولة.

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