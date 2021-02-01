«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعزز تنافسية شركات الإمارات عالمياً

المصدر: دبي - البيان

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية، اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث بدأ سموه بتهنئة أعضاء المجلس على الجهود التي تبذلها الشركة، والتي ساهمت بشكل فعال في دعم الصادرات والصناعات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، مما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الإماراتي على الرغم من التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على الاقتصاد العالمي.

وخلال الاجتماع، تطرق مجلس الإدارة إلى استراتيجية الشركة للأعوام العشرة القادمة ومبادراتها لتقديم المزيد من الدعم للشركات الإماراتية.

كما ناقش الاجتماع البيانات المالية للشركة لعام 2019 والبيانات المالية الأولية لعام 2020. وجرت مناقشة تطوير شعار جديد للشركة بشكل يواكب التحول الرقمي. وتم التأكيد على قيام الشركة باتباع إجراءات دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية الصادر عن مجلس الوزراء.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالدور الكبير الذي لعبته الشركة في دعم الشركات الإماراتية، وتعزيز نموها خلال هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، وبالتالي تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بالدولة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

وشدد سموه على أن الشركة تؤكد التزامها بدعم الشركات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها الشركة تلعب دوراً حيوياً في دعم نمو الشركات الإماراتية المصدّرة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

كما تم ترشيح معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وقد وافق الأعضاء على انتخابه. ورحّب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بنائب رئيس مجلس الإدارة الجديد.

وتقدم سموه بالشكر والتقدير لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات السابق. لما قدمه من عطاء وجهود حثيثة ساهمت بشكل فعّال في دعم أنشطة وعمليات الشركة وتحقيق أهدافها، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

وقال سموه: نثمن جهود الشركة الرامية إلى تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية ابتداءً من المبادرات التي تشمل تعريف الشركات بحلول حماية الائتمان التجاري، وعقد شراكات استراتيجية محلياً ودولياً لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ووصولاً إلى تطوير أدوات مالية ومنتجات تأمينية مبتكرة تساهم في حماية الشركات الإماراتية من المخاطر المتعلقة بالعمل في مجال التصدير وإعادة التصدير.

وأضاف: تساهم الشركة في دعم ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال، حيث إن حلولها التأمينية تعمل على تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية على الصعيد العالمي ودعم خططها نحو النمو والتوسع.

تصنيف

وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي بجهود شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وإنجازها المتمثل في حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- (قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، للسنة الثانية على التوالي، مؤكداً أن هذا التصنيف يعكس قدرة الشركة على دعم نمو الشركات الإماراتية وإعطائها ميزة تنافسية عند العمل في الأسواق الدولية.

وقال: نظراً للمكانة الرائدة للاتحاد لائتمان الصادرات في تقديم حلول حماية ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار وقاعدتها الواسعة من الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً، فإنها نجحت في المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد الإماراتي على الرغم من أنها في عامها الثالث فقط من تأسيسها ورغم تداعيات أزمة كورونا. إننا فخورون حقاً بالإنجازات التي حققتها الشركة في هذه الفترة، والتي تؤكد التزامها في السعي نحو التطوير والابتكار المستمر لتقديم أقصى درجات الدعم للشركات الإماراتية.

أعضاء

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة: راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلاً لإمارة أبوظبي، المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ممثلاً لإمارة دبي، ومروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، ممثلاً لإمارة عجمان، والدكتور عبد الرحمن النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلاً لإمارة رأس الخيمة، ويوسف العوضي، نائب مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ممثلاً لإمارة الفجيرة، وعبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية بوزارة المالية، سيف الشحي، عضو مستقل، عبد الله اليوسف، عضو مستقل، وأحمد راشد بن فهد، ممثلاً عن فئة الشباب. كما حضر الاجتماع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة.

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