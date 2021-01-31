«إثراء ديرة» يحصل على جائزة مشروع العام للاستخدامات المتعددة

المصدر: دبي - البيان

احتفلت إثراء دبي، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بفوز مشروع إثراء ديرة بجائزة مشروع العام للاستخدامات المتعددة ضمن جوائز «بيج بروجيكت الشرق الأوسط 2020» وذلك خلال حفل عشاء فاخر استضافه فندق ريتز كارلتون جميرا بيتش ريزيدنس.

وتعتبر جوائز بيج بروجيكت الشرق الأوسط للتميز من الفعاليات الرائدة في المنطقة التي تحتفي بإنجازات مزودي الخدمات في قطاع الإنشاءات من متعهدين، مقاولين، مطورين ومزودي الحلول في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل الجوائز 26 فئة تندرج ضمن 5 محاور رئيسية: الإنشاء، المشاريع، الشركات، التكنولوجيا، الصحة والسلامة والبيئة، والطاقة والاستدامة.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: أظهر مشروع إثراء ديرة عبقرية وإبداعاً من حيث فكرة وتصميم المشروع وصولاً إلى التخطيط والإنشاء. سيتحول المشروع عند اكتماله إلى مَعلم أساسي في قلب المنطقة التجارية التاريخية في دبي ومرجع للتميز في قطاع العقارات، الإنشاء والتصميم. نفتخر بارتباطنا برؤية دبي للتميّز في جميع نواحي الحياة وبمساهمتنا في تحقيقها.

حصل مشروع إثراء ديرة على جائزة مشروع العام للاستخدامات المتعددة خلال حفل للدور الذي يلعبه في تحسين إحدى أقدم المناطق السكنية في دبي، وإضفاء طابع معاصر على قلب المدينة التجاري التاريخي. ويستمر العمل على تطوير المشروع في مرحلتين تمتدان على مدى ثماني سنوات ليتسع لما يزيد على 31,000 شخص، ضمن خطة شاملة أطلقتها إثراء دبي لإنعاش أقدم المراكز التجارية في الإمارة وتحقيق الفائدة القصوى من إمكانيات هذه المنطقة، مع المحافظة على تاريخها وتراثها المتميز.

وكانت المنطقة 3 ضمن المرحلة الأولى، والمعروفة باسم شرينا بلازا، أول المناطق التي أنجزت من بين 20 منطقة يشملها المشروع الضخم للاستخدامات المتعددة. وتشمل المنطقة 350 وحدة سكنية مؤلفة من 1، 2، و3 غرف نوم، تتراوح مساحتها بين 861 و2680 قدماً مربعة، كما يتضمن المشروع 290 غرفة فندقية بإدارة فنادق ومنتجعات ويندهام من فئة الـ 4 نجوم، بالإضافة إلى 45 مطعماً ووحدات تجارية، و116,589 قدماً مربعة من المساحات المكتبية. وتقيم إثراء دبي فعاليات مجتمعية أطلقتها في 19 نوفمبر وتستمر حتى شهر يناير 2021 بهدف التقاء المقيمين في المنطقة وإضفاء الطابع الحيوي فيها مع تطبيق جميع إجراءات الأمن والصحة. وافتتح فندق أداجيو أبوابه أخيراً في مشروع إثراء ديرة ضمن عفراء بلازا المنطقة (2) ويشمل 189 شقة مفروشة.

ومنذ إنجازه، جذب شرينا بلازا اهتماماً واسعاً نظراً لموقعه الاستراتيجي ومرافقه المتعددة. وأعلن مشروع إثراء ديرة عن طلب قياسي على شرينا بلازا، ما أدى إلى تأجير جميع الوحدات الخالية تقريباً في أقل من 4 أشهر. وما زال العمل مستمراً لإنجاز عوشه بلازا، عفراء بلازا، مريم بلازا وهند بلازا ما سيضيف المزيد من المرافق المتعددة الاستخدامات، الساحات الخضراء ومواقف للسيارات ضمن المشروع. وتكرّس مريم بلازا وهند بلازا لتوسعة سوق الذهب الذي يلبي الاحتياجات المتزايدة لتجار الذهب والأحجار الكريمة.

يتيح مشروع إثراء ديرة للسكان والزوار تنقل أسهل من وإلى المنطقة عبر محطة مركزية تقدم خدمات النقل العام. وتعتبر ديرة حجر الزاوية في تاريخ دبي التجاري. وهي منطقة غنية بالثقافة وعراقة التاريخ، ويشكل توسيع ديرة تجاه الواجهة البحرية بادرة تكريم لتقاليد التجارة في الدولة. وتصل مساحة مشروع توسعة سوق الذهب بدبي إلى حوالي 1,181,025 قدماً مربعة وستضم 295 وحدة بيع بالتجزئة و250 مكتباً، بالإضافة إلى 468 وحدة سكنية، ويتوقع الانتهاء من بنائها في 2021.

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