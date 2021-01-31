«إس آند بي جلوبال» تتوقع نتائج إيجابية لبنك الفجيرة الوطني في 2021

المصدر: دبي- البيان

قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إنه من المرجح أن يُظهر بنك الفجيرة الوطني نتائج إيجابية وأرباحاً في عام 2021. بعد تسجيل خسائر غير اعتيادية كبيرة في عام 2020 بسبب تأثير جائحة كوفيد – 19. وأعلن بنك الفجيرة الوطني تسجيل خسارة صافية بقيمة 475 مليون درهم لعام 2020، مقارنة بأرباح قدرها 552 مليون درهم في عام 2019.

وأضافت الوكالة إنه بشكل إيجابي، تم تعويض ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة جزئياً من خلال سعي الإدارة لخفض التكاليف الذي أدى إلى انخفاض مصاريف التشغيل بنسبة 13٪ عن العام السابق. في نهاية عام 2020، ارتفع مخزون البنك من قروض المرحلة الثالثة إلى 10.1٪ من إجمالي القروض من 5.4٪ في عام 2019، بينما ارتفعت قروض المرحلة الثانية إلى 12.2٪ من 9.2٪ وانخفضت التغطية بالمخصصات (بما في ذلك احتياطات انخفاض القيمة) إلى 92٪ من 107٪.

وقالت: في السيناريو الأساسي لدينا، من المفترض أن تحقق بعض البلدان مناعة واسعة ضد كوفيد – 19 في النصف الأول من عام 2021، وأن يكون متوسط سعر النفط 50 دولاراً. وتعد رسملة بنك الفجيرة الوطني عاملاً إيجابياً في الجدارة الائتمانية للبنك. إذ بلغت نسبة رأس مال البنك المعدل حسب المخاطر 12.6٪ في نهاية عام 2019 ونتوقع أن تظل حول 12٪ - 13٪ في العام المقبل.

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