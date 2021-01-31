الأولى من نوعها عالمياً لحل شكاوى المستهلكين باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت اقتصادية دبي متمثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك النسخة المطوّرة من خدمة الحماية الذكية والتي تم إطلاقها في إبريل من عام 2018 وتعتبر الخدمة الأولى من نوعها على مستوى العالم لحل شكاوى المستهلكين باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ودون أي تدخل بشري خلال خمس دقائق مقارنة بأربعة أيام عمل للخدمة التقليدية، حيث ساهمت خدمة الحماية الذكية منذ إطلاقها بحل أكثر من 2000 شكوى مستهلك ذاتياً.

وقال أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك «يعكس إطلاق النسخة المطوّرة للحماية الذكية أولويات اقتصادية دبي بالاستمرار في تحسين تجربة المتعامل واختصار الوقت المستغرق لتقديم الخدمات، وذلك من خلال إعادة هندسة الإجراءات والاعتماد على التقنيات الحديثة. ساهمت تقنية الذكاء الاصطناعي بتقليل الخطوات اللازمة للحصول على رسالة الحل التي من خلالها يمكن للمستهلكين التوجه مباشرةً للمحل التجاري وإبراز الرسالة لتسوية وحل الشكوى».

وأضاف «إن النسخة المطوّرة ستمكن التاجر التحقق من صحة ومصداقية رسالة الحل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك consumerrights.ae والاطلاع على التفاصيل المتعلّقة بالرسالة، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق الشكوى من قبل المستهلك والإفادة بتسوية وحل الشكوى بهدف قياس جودة وكفاءة الخدمة. هذا وستستمر إدارة حماية المستهلك بالتواصل مع مستخدمي الخدمة الذاتية لقياس مدى رضاهم عن الخدمة وحصر الملاحظات التطويرية لتحسين تجربة المتعامل».

وأوضحت منى المرزوقي مدير شعبة تطوير الكوادر الرقابية أن «النسخة المطوّرة من خدمة الحماية الذكية تم تطويرها وتعريفها على 42 سياسة من السياسات المتبعة والقوانين الخاصة بحماية المستهلك، والتي تشمل 12 قطاعاً تجارياً مختلفاً. ستستمر اقتصادية دبي بتطوير الخدمات ورفع كفاءتها من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات والاستمرار بتدريب الكوادر العاملة في القطاع على التغييرات في سلوكيات مزاولة الأعمال في الإمارة، لكي تتمكن فرق عمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من توظيف الموارد البشرية والتقنية بشكل أمثل». وتدعو اقتصادية دبي جمهور المستهلكين لاستخدام النسخة المطوّرة من خدمة «الحماية الذكية» لحل الشكاوى من خلال تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر «آبل» و«غوغل» و«هواوي» أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

أطلقت #اقتصادية_دبي النسخة المطورة من خدمة الحماية الذكية والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم لحل شكاوى المستهلكين باستخدام تقنية #الذكاء_الاصطناعي وتمتاز النسخة المطورة بتحسين تجربة المستهلكين في #دبي https://t.co/5pkm5dLCcp@Dubai_DED#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bZ0lMGgsIZ — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) January 31, 2021

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