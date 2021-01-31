مهرجان دبي للتسوق يختتم فعالياته بتخفيضات وسحوبات كبرى

المصدر: دبي- البيان

اختتم مهرجان دبي للتسوق، فعاليات دورته الـ 26، التي استمرت سبعة أسابيع، وشهدت تنظيم العديد من العروض الترويجية، والتخفيضات الكبرى، والجوائز القيمة، والأنشطة الترفيهية.

وقدم المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع، خصومات قيمة للمتسوقين، وصلت إلى 90 % على مجموعة كبيرة من المنتجات والأزياء في مختلف مراكز التسوق بدبي، فيما قام عشاق اقتناء الأحذية بالبحث عن إطلالات جديدة حصرية، واختيار مواصفات أحذيتهم بأنفسهم، والمشاركة في جلسات حوارية مع عدد من أشهر الشخصيات المؤثرة في هذا المجال، وغيرها الكثير، وذلك من خلال فعالية شوتوبيا، في منصة عرض الأزياء بدبي مول.

وأتاحت سحوبات مهرجان دبي للتسوق، العديد من فرص الفوز لسكان دبي وزوارها، بما في ذلك فرصة الفوز بسيارة فينير سوبر سبورت، من شركة دبليو موتورز، بقيمة 6 ملايين درهم، والتي ما زالت مستمرة حتى 30 مارس المقبل، بالإضافة إلى سيارات إنفينيتي QX 60، وسيارات نيسان.

واستقبل كل من سحب دبي للسيارات الفارهة، وسحوبات إنفينيتي الكبرى، وسحوبات نيسان الكبرى، المشاركات، طوال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق، مع سحوبات للفوز بسيارات إنفينيتي QX 60، وسيارة نيسان، بالإضافة إلى جوائز نقدية، خلال اليوم الأخير من المهرجان.

فيما يمكن المشاركة في سحب دبي للسيارات الفارهة، من خلال شراء نماذج مصغرة للسيارة «فينير سوبر سبورت»، والحصول على قسائم الدخول في السحب، عبر www.mydsf.ae، وwww.idealz.com.

وشهدت سحوبات عجلة «دوّر واربح»، من مجموعة مراكز التسوق في دبي، فوز المتسوقين بجوائز تتراوح قيمتها بين 2000 و20 ألف درهم، وذلك خلال سحب إضافي خاص لعجلة «دوّر واربح»، أُقيم في عدد من مراكز التسوق الأكثر شهرة على مستوى المدينة، خلال اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق.

وفي الوقت نفسه، أذهلت عروض طائرات الدرون الضوئية، الزوار ورواد المطاعم في منطقة ذا بييتش، المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس، وبلوواترز، ومنتجع شيراتون جميرا بيتش، حيث أُقيمت هذه العروض مرتين يومياً، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وساعد تحدي #يا_سلام_يا_دبي الراقص، على تعزيز أجواء المرح خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث استقبل المشاركات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليقدم فرص الفوز بجوائز رائعة أسبوعياً.

ويفتح التحدي، الذي يستمر حتى يوم 14 فبراير، أبوابه أمام الأفراد والمجموعات والشركات، الذين يمكنهم تسجيل مقطع فيديو راقص، وتحميله باستخدام @dsfsocial على إنستغرام، أو @discoverdubai على تيك توك، أو على أي منصة أخرى يختارونها.

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