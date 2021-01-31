«خزنة داتا سنتر» توفر 200 ميغاوات من الحمل المعلوماتي لدفع الاقتصاد الرقمي بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «خزنة داتا سنتر»، المزود لمراكز البيانات التجارية ذي المساحات الكبيرة والطاقة الاستيعابية العالية في الإمارات، اليوم عزمها بناء عدة مراكز بيانات جديدة، وزيادة طاقتها الاستيعابية خمسة أضعاف على مدى السنوات الأربع القادمة لتصل إلى 200 ميغاوات من الحمل المعلوماتي، بهدف تأمين البنية التحتية اللازمة في ظل توجه المؤسسات الحكومية والشركات نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وتشغل الشركة 3 مراكز بيانات بأبوظبي ودبي ويصل إجمالي قدرتها الاستيعابية إلى 40 ميغاوات؛ وتستهدف شركة «خزنة» رفع طاقتها الاستيعابية الإجمالية إلى 200 ميغاوات من الحمل المعلوماتي من خلال خطتها التوسعية المزمع اكتمالها في نهاية العام 2023.

وستقوم الشركة ببناء عدة مراكز بيانات في مختلف أرجاء الإمارات مع زيادة القدرة الاستيعابية للمراكز القائمة.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة»: ستُساهم خطتنا التوسعية في دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات في السنوات المقبلة.

وتعمل حكومة دولة الإمارات وشركات القطاع الخاص على المضي قدماً في تحقيق أهدافها الرامية لتوفير الحلول الرقمية المبتكرة، والتي تسارعت وتيرتها في العام الماضي نظراً للضرورات التي فرضتها جائحة كورونا.

ولقد أكدت تجربة العمل عن بعد وتنامي الإقبال على الخدمات الإلكترونية خلال انتشار جائحة كورونا العالمية أهمية توفير البنية التحتية الرقمية ذات المستوى العالمي.

وهناك طلب متزايد على تخزين البيانات بطريقة آمنة تتسم بالمرونة وقابلية التطوير، ولا شك في أن هذا التوجه سيستمر مع ازدياد زخم مشاريع المدن الذكية، والحكومات الذكية وتزايد اعتماد الحوسبة السحابية ونشر شبكات الجيل الخامس.

ومن خلال خطتها التوسعية على مدى الأعوام الأربعة القادمة، ستتمكن الشركة من تعزيز قدراتها لتوفير مجموعة أوسع من الحلول الفعالة من حيث التكلفة وتعزيز ثقة عملائها بقدرتها على مواكبة خططها لتعزيز النمو الرقمي والبيانات مع التركيز على تمكين أنظمة الحوسبة السحابية القابلة للتطوير.

وتمكنت شركة خزنة منذ تأسيسها في 2012 من تحقيق نمو مطرد وتعزيز مكانتها لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في توفير المساحات الكبيرة لتخزين البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

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