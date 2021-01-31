«سيدات أعمال دبي» يطلق الدورة الثالثة من برنامجه لتطوير مهارات الأعضاء

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجلس سيدات أعمال دبي عن إطلاق الدورة الثالثة من البرنامج التوجيهي الإرشادي الخاص بأعضاء المجلس للعام 2021، وذلك استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته الدورتان السابقتان من البرنامج، الذي يعد إحدى أبرز مبادرات المجلس لدعم سيدات ورائدات الأعمال في دبي.

وحقق البرنامج التوجيهي الإرشادي الخاص بأعضاء المجلس نجاحاً كبيراً في دورتيه السابقتين اللتين شهدتا مشاركة 52 سيدة ورائدة أعمال.

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في البرنامج التوجيهي، حيث يستمر المجلس باستقبال طلبات المشاركة حتى 21 فبراير، لتقوم بعدها اللجنة التنفيذية للبرنامج بفرز طلبات المشاركة، وجمع المشاركات اللواتي تم قبولهن بالبرنامج مع المدربين والخبراء المتخصصين والمهنيين المعروفين والمرموقين في مجالات رئيسية ومهنية متنوعة حسب الاختصاصات والمهارات المطلوبة تمهيداً لبدء التدريب المتخصص، الذي يشمل استشارات وتوجيهاً متخصصاً، وفق خطة شاملة ومتكاملة تضم جميع عناصر العمل المهني المحترف.

وقالت رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي إن إطلاق الدورة الثالثة من البرنامج التوجيهي الإرشادي يعكس التزام المجلس في ظل الظروف الحالية الاستثنائية، بدعم أعضائه في مختلف المجالات، وتزويدهن بالمهارات اللازمة للتطور والنجاح.

ولفتت إلى أن الظروف الحالية في مجتمع الأعمال باتت تتطلب نوعاً معيناً من المهارات القيادية والمهنية، تجمع بين إتقان مهارات التسويق الذكي واستخدام التقنيات الحديثة من أجل الارتقاء بالأداء المؤسسي، مشيرةً إلى أن البرنامج التدريبي هو أول برنامج من نوعه في المنطقة يستهدف سيدات ورائدات الأعمال عبر تدريب متخصص حسب احتياجات كل مشاركة بالبرنامج، مما يجعله إحدى المبادرات الهامة للتطوير المؤسسي والشخصي والمهني في بيئة الأعمال في دبي.

وتضم قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية للبرنامج نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، وحنان عارف رئيس قسم الاتصال والمسؤولية الاجتماعية للشركات ومسؤولة تطوير الأعمال – سوسيتيه جنرال، نزهه عسيران – جارودي الشريك الإداري شيب مونك، ونسرين اللبابيدي مؤسسة - استوديو حرف نون للتصميم الداخلي، وسلمى سخنيني، الرئيسة التنفيذية أيكون للتدريب والتوجيه (أكاديمية القيادة) وأيكون لاستشارات الاستثمار (التطوير المؤسسي).

وبدورها أشارت نادين حلبي إلى أهمية البرنامج التوجيهي في تعزيز تنافسية أعضاء المجلس اللواتي سيصبحن مؤهلات بشكل كبير لقيادة مسيرة نمو شركاتهن، معتبرةً أن أهم ميزة للبرنامج هو تكيفه مع المتطلبات الشخصية والمهنية الفردية لكل مشاركة، وتزويدها بالخبرات التي تحتاجها لإكمال مسيرتها في عالم الأعمال، داعيةً سيدات ورائدات الأعمال إلى الاستفادة من البرنامج وتقديم طلبات المشاركة للتمتع بتوجيه وإرشاد مهني على أعلى مستوى. ويمكن للراغبات بالمشاركة في البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس سيدات أعمال دبي وتقديم طلبات المشاركة www.dbwc.ae.

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