«ساس» تعزز الابتكار بمنافسات هاكاثون عالمية

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «ساس»، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تحليلات البيانات، تنظيم سلسلة جديدة من فعاليات «هاكاثون» العالمية، انطلاقاً من المبدأ المتمثل في أن اجتماع العقول في بيئة إبداعية وتنافسية يولّد الابتكار. وينصبّ تركيز الهاكاثون على استخدام التحليلات المتقدمة للبيانات بجانب تقنيات أخرى لإيجاد حلول للتحديات الكبيرة.

وتواصل «ساس» مساعيها الرامية إلى مساعدة المزيد من الأفراد والشركات والمؤسسات على اللجوء يومياً إلى قوّة التحليلات، وتقصير المسار المطلوب قطعه من البيانات وصولاً إلى الأفكار المتعمقة، وإلهام الاكتشافات الجديدة والجريئة التي تدفع عجلات التقدّم، وهي الأهداف التي تساعد فعاليات الهاكاثون في دعم الوصول إليها.

وأعلنت «ساس» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات الهاكاثون، التي من المقرّر أن تنطلق في مارس المقبل تحت شعار #HackinSAS، داعية المهتمين من الأفراد والفرق إلى التسجيل في موعد أقصاه يوم 14 فبراير.

وتتعاون خلال فعاليات الهاكاثون، التي يشتهر بها قطاع التقنية بمختلف مجالاته، فرق وأفراد يتنافسون في سبيل إيجاد أفضل الحلول للتحديات التجارية أو الإنسانية باستخدام التقنيات. وتتمثل الرسالة الكامنة في هذه الفعاليات في تمكين الجميع من المشاركة في إيجاد حلول لأكثر التحديات التجارية والمجتمعية إلحاحاً.

وتهدف هذه التطبيقات إلى حلّ التحديات الكبيرة، من القضايا الإنسانية العالمية مثل مكافحة الأوبئة ومعالجة التغيرات المناخية، إلى التحديات المتعلقة بالأعمال التجارية، مثل مساعدة البنوك على تقليل الاحتيال أو تحسين تجارب العملاء المقدمة عبر الإنترنت.

ويمكن للمشاركين في منافسات الهاكاثون استكشاف منهجيات ريادة الأعمال والتواصل مع زملائهم المبتكرين وتجربة تقنيات جديدة وناشئة مثل «ڤيا» من «ساس». كما يمكن للمشاركين إنشاء تطبيقات ومنتجات ذات وظائف عملية تلبي احتياجات السوق، لتساعد «ساس» في تطويرها وتسويقها.

ويمكن أن تتألف فرق الهاكاثون من أفراد من إحدى الشركات، أو تضمّ أفراداً من شركة ما مع آخرين من أحد شركاء «ساس» التقنيين، كما يتاح مجال المشاركة أمام الأفراد الراغبين بالانضمام إلى مجموعات.

وتدعو «ساس» الفرق الراغبة بالمشاركة إلى التسجيل في فعالية الهاكاثون الافتتاحية، في موعد أقصاه يوم 14 فبراير، مع تقديم وصف للتحدّي الواقعي الذي سيتعامل معه كل فريق، سواء كان مسألة تجارية أو إنسانية. وستتلقى الفرق، بمجرد تأكيد التسجيل، رسائل عبر البريد الإلكتروني تحتوي على مزيد من الإرشادات.

ومن المقرّر أن يقام الهاكاثون في مارس، وسيجري اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية في أبريل، ومن ثَمّ ترتيب تواصلهم مع خبراء «ساس» في سبيل تطوير التطبيقات. وسيُعلن عن الفائزين في منتدى «ساس» الافتراضي العالمي 2021 المزمع إقامته في مايو.

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