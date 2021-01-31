«سلامة» تفوز بجائزة «أفضل شركة تكافل لهذا العام»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، اليوم فوزها بجائزة «أفضل شركة تكافل لهذا العام» في حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 2021، والذي أقيم عن بعد في 27 يناير.

وتكرم هذه الجائزة حلول التأمين الإسلامية الرائدة على مستوى السوق التي تقدمها سلامة والتزامها الراسخ توفير أعلى معايير الجودة في خدمة العملاء. وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة سلامة: كان 2020 عاماً مفصلياً بالنسبة لشركتنا ليس لناحية انتقالها إلى حقبة جديدة في توفير الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء فحسب، بل في تسجيلها أداءً مالياً قوياً كذلك. وتعد سلامة اليوم من شركات تكافل قليلة في المنطقة قادرة على دفع عائدات نقدية على شكل توزيعات أرباح للمجموعة المؤهلة من حملة الوثائق والمساهمين.

وقال فاهم الشحي الرئيس التنفيذي الذي تم تعيينه مؤخراً في سلامة: تأتي هذه الجائزة لتؤكد التزام سلامة الراسخ رفد عملائنا بأفضل الخدمات المتاحة عبر قطاع التأمين سريع التطور. ونعتزم خلال هذا العام مواصلة توفير الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء، تماشياً مع رؤيتنا في إتاحة فرصة الاستفادة من حلول التأمين الإسلامي للجميع.

وتهدف جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، التي تنظمها شركة باجنت ميديا، إلى تكريم والاحتفاء بشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، ووسطاء التأمين، وشركات إدارة المطالبات عبر منطقة الشرق الأوسط، والتي تمتاز بتوفير خدمات متميزة للعملاء وتطوير منتجات مبتكرة خلال العام الماضي.

وتشمل هذه الجائزة 20 فئة، حيث يتم تحديد الفائزين من قبل لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من نخبة الرؤساء التنفيذيين عبر قطاع التأمين في المنطقة. وتعد سلامة أكبر شركة تأمين إسلامي متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع كفاية رأس المال من المستوى AAA وفقاً لمعايير ستاندرد آند بورز.

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