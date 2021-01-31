استبيان بيت.كوم ويوجوف: الاستقلال المالي العامل الأساسي لدخول المرأة بالمنطقة سوق العمل

المصدر: دبي - البيان

كشف بيت.كوم، في استبيان جديد تم إجراؤه بالتعاون مع يوجوف، لأبحاث السوق، بعنوان «المرأة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن الاستقلال المالي (55٪) هو العامل الأساسي لدخول المرأة إلى سوق العمل في الشرق الأوسط.

وساهمت مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية في تغيير وضع المرأة العاملة في سوق العمل، حيث أصبحت مساهماتها الاقتصادية ذات أهمية متزايدة داخل الأسرة.

وقد قالت 51٪ من المجيبات إنهن يسعين للحصول على عمل لدعم الأسرة أو المساهمة في تعزيز إيراداتها، بينما قالت 43٪ منهن إن الدافع الأساسي للعمل يتمثل في توسيع آفاقهن في الحياة، في حين صرحت 42٪ من المجيبات بأن هدفهن يتمثل في تأمين مستقبل الأسرة / الأطفال.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: يسلط هذا الاستبيان الضوء على وضع المرأة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر دراسة وتحليل تصوراتها حول المساواة في العمل ودوافعها للبحث عن وظيفة، كما يستعرض التحديات التي تواجهها المرأة العاملة اليوم، ويدرس مدى تأثير هذه المخاوف على القرارات المتعلقة بمسيرتها المهنية، وأظهرت نتائج الاستبيان أن الغالبية العظمى من المجيبات في الإمارات (83٪) يعملن في مكان مختلط.

وقال حوالي ثلاثة أرباع (73٪) النساء إنهن يشعرن بالراحة تجاه العمل في بيئة مختلطة، حيث قالت 51٪ إنهن يشعرن براحة كبيرة إزاء ذلك، فيما صرحت 4٪ فقط بأنهن يفضلن العمل في بيئة غير مختلطة في الإمارات.

المساواة بين الجنسين

وتدرك الشركات في المنطقة أن المساواة بين الجنسين تعتبر عاملاً مهماً لتحسين بيئة العمل. وبشكل عام، تعتقد غالبية المجيبات أن النساء والرجال يُعاملون على قدم المساواة في مكان عملهم عبر مجموعة متنوعة من المجالات، أبرزها التقدم الوظيفي (67٪)، والتوظيف والتعيين (63٪)، والمزايا المقدمة (55٪).

وتماشياً مع الشعور العام بالمساواة في مكان العمل، أفادت غالبية المجيبات في الإمارات (59٪) بأنهن يعملن لنفس عدد ساعات زملائهن من الذكور، بينما ذكرت 31٪ أنهن يعملن لعدد أطول من الساعات مقارنة بزملائهن الذكور.

مزايا للمرأة العاملة

وبالنسبة للمزايا الخاصة بالنساء في مكان العمل، تضمنت أبرز خمس مزايا تحصل عليها المجيبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التأمين الصحي الشخصي (39٪)، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر (38٪)، والتدريب المرتبط بالعمل (31٪)، وبدل المواصلات (30٪)، والتأمين الصحي للأسرة (24٪). كما ذكرت معظم السيدات أنهن يحصلن على إجازة أمومة رسمية تتراوح مدتها من شهر إلى ثلاثة أشهر.

واعتبرت حوالي نصف المجيبات (49٪) أن تأسيس حياة مهنية ناجحة هو مصدر رئيسي للسعادة لهن، يليه الصحة الجيدة (49٪)، وكسب المال (33٪) وقضاء الوقت مع العائلة (32٪).

أما بالنسبة للسمات الوظيفية الأكثر أهمية للمرأة، فقد اختارت غالبية المجيبات (57٪) الراتب الجيد باعتباره الميزة الأكثر أهمية، تليه فرص النمو الوظيفي على المدى الطويل (37٪) والتأمين الصحي لجميع أفراد الأسرة (28٪). فيما ظهرت عناصر قلة فرص السفر وبيئات العمل غير المختلطة كالأقل أهمية بالنسبة لهن.

وأشارت النساء المجيبات إلى أن خياراتهن المهنية كانت لها تأثير إيجابي (34٪) أو لم يكن لها أي تأثير (38٪) على حياتهن الزوجية. على صعيد آخر، تعتقد 47٪ ممن شملهن الاستطلاع أن خطط زواجهن المستقبلية ستؤثر على خياراتهن المهنية إلى حد ما على الأقل، بينما تعتقد 31٪ أن هذه الخطط لن تؤثر على خيارتهن المهنية.

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