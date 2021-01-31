أحمد مصبح: «أسبوع جمارك الإمارات» اكتسب سمعة عالمية

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن أسبوع جمارك الإمارات اكتسب سمعة عالمية في ظل مشاركة منظمة الجمارك العالمية في نسخته الرابعة والتي عقدت خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير.

كان كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية أكد خلال كلمته في حفل الافتتاح عبر تقنية الاتصال المرئي أن الجمارك في الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به في العمل الجمركي، وأشار إلى أن التزام الإمارات برقمنة جميع الإجراءات الجمركية يعكس التطور الكبير في برامجها للقطاع الجمركي ودورها في التحولات المستقبلية لأنظمة التجارة، وتحظى جمارك الإمارات بعلاقات قوية مع منظمة الجمارك العالمية، ويعكس شرف إسناد المؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إلى الإمارات بتنظيم جمارك دبي وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك رسالة ثقة بتجربتها الجمركية الرائدة.

وأضاف أحمد مصبح أن فعاليات جمارك دبي لأسبوع جمارك الإمارات الرابع والتي أقيمت تحت شعار «جمارك دبي عمليات مستدامة»، بمشاركة نحو 950 شخصاً (موظفون، عملاء، طلبة المدارس، وكوادر شبابية) وأغلب تلك الفعاليات كانت عبر الاتصال المرئي وذلك مراعاة للإجراءات الاحترازية لجائحة «كوفيد 19»، ونظمت الإدارات الجمركية المختلفة في الدائرة 20 فعالية. كما شهدت الفعاليات إطلاق الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 – 2026 وتطبيق خدمة الإفصاح المبكر الذكي عبر متجري جوجل بلاي وآبل ستور، وبالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك نظمت جمارك دبي حلقة نقاشية شبابية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وشارك فيها 96 شاباً قدموا أفكاراً مبتكرة ومتطورة.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية وفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار عقدت جمارك دبي اجتماعاً موسعاً مع الشركات الهولندية في دبي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور هانس ساندي، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي، والمدير العام لجمارك دبي. كما استقبل المدير العام لجمارك دبي خلال أسبوع جمارك الإمارات حسين باقيس سفير الجمهورية الإندونيسية في الإمارات، حيث تم بحث تعزيز التبادل التجاري، والتعاون المشترك.

وخلال حفل ختام فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الرابع كرّم أحمد محبوب مصبح الإدارات المشاركة في الفعاليات وعددها 11 إدارة، مشيراً إلى أننا نتطلع أن يشارك في نسخة العام المقبل العديد من الهيئات الجمركية حول العالم، لتبادل الآراء وبحث مستقبل العمل الجمركي والمشاركة الفاعلة في دعم سلاسل الإمداد والتوريد.

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