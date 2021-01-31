مزيد من الجوائز والمفاجآت في «عروض الشارقة للتسوق»

المصدر: الشارقة- البيان

شهد الأسبوع الرابع لحملة الفوز والجوائز الوفيرة، التي أطلقتها عروض الشارقة للتسوق، وتنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنسختها الثانية، أجواء من الفرح والبهجة خلال الحفل، الذي أقيم الجمعة في مركز سيتي سنتر الشارقة، وشهد العديد من المفاجآت للمتسوقين، التي تنوعت بين سحوبات على جوائز قيمة وعروض ترفيهية.

كانت سيارة الأسبوع من نصيب الموريتانية منال المانفا، فضلاً عن فوز عدد كبير بقسائم مشتريات وجوائز نقدية، بقيمة 3 و5 آلاف درهم، بالإضافة إلى التخفيضات والفعاليات، التي أمتعت الجميع لاشتمالها على عروض ذات نكهة عالمية، تلبي أذواق الكثيرين في الشارقة.

وأكدت هنا السويدي رئيسة قسم المهرجانات والعروض في غرفة الشارقة أن مراكز التسوق في الإمارة تشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين لاغتنام الفرص الوفيرة بالربح، لافتة إلى أن تكثيف التسوق يزيد الفرصة بالفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز القيمة، وأن الأسبوعين الأخيرين من عروض الشارقة للتسوق ستشهد العديد من المفاجآت، إلى جانب السحوبات على سيارتين ميني كوبر والهدايا القيمة من عطور فاخرة ودراجات هوائية، فضلاً عن التخفيضات الكبرى على أسعار مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية.

وأكدت أن غرفة الشارقة تحرص دوماً على تطوير مهرجانات التسوق والعروض الموسمية، لمواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة، وتعزيز أثرها الإيجابي في النهوض بقطاع تجارة التجزئة في الشارقة، خصوصاً بعد تأثر القطاع بتداعيات انتشار فيروس «كوفيد 19».

هنأت عائشة الزرعوني عضو لجنة السحوبات كل الفائزين، مشيرة إلى أن نجاح العروض لا يقتصر فقط على زيادة حجم المبيعات في المراكز والمحال التجارية وحسب، وإنما دورها في رسم الابتسامة على وجوه سكان وزوار الإمارة، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة، بما تقدمه من جوائز قيمة وتخفيضات كبرى، وأكدوا أن «عروض الشارقة للتسوق» حولت أحلامهم إلى حقيقة، كما وفرت لهم تجربة تسوق مثالية من خلال المفاجآت، التي تقدمها مراكز التسوق على مستوى الإمارة، والتي أتاحت لهم الاشتراك بحملات ترويجية مميزة، والفوز بجوائز قيمة في ظل أجواء احتفالية رائعة.

وستشهد عروض الشارقة للتسوق في مركز زوايا ووك تنظيم حفل السحوبات قبل الأخير، كما سيتم إقامة الحفل الختامي للحملة في واجهة المجاز المائية.

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