شراكة تقنية بين «أماديوس» و«أوكي للسفريات» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت شركة «أماديوس» اتفاقية شراكة تقنية موسّعة مع شركة «أوكي للسفريات»، المشغل المتكامل للجولات السياحية ومبيعات التذاكر في أبوظبي. وتأتي الاتفاقية مع «أماديوس» لتتيح لشركة «أوكي للسفريات» فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول السفر المتطورة بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجميعها مصممة خصيصاً لتوفير أرقى مستويات الخدمة للعملاء وتوفير تجربة سفر سلسة ومتكاملة.

وقال محمد علي، العضو المنتدب في شركة «أوكي للسفريات»: «ندرك تماماً ماهية التحديات التي تواجه قطاع السفر الحديث، وأهمية التخطيط والتطوير وتعديل موارد الوجهات بما يتناسب مع احتياجات السوق لتحقيق النجاح. ومن هذا المنطلق، يسعدنا التعاون مع «أماديوس» في عالم يكتسب طابعاً رقمياً متزايداً، لاسيّما أن حلولها المبتكرة ستتيح لنا البناء على فلسفتنا والارتقاء بعلاقاتنا مع عملائنا وبالقيمة التي نوفرها إلى آفاق جديدة».

وقال إرنستو سانشيز بومونت المدير العام لشركة أماديوس الخليج: تعد الإمارات محوراً رائداً للسفر سواء بالنسبة للمسافرين من المنطقة أم من مختلف أنحاء العالم، ممن يرغبون بزيارة الدولة أو مروراً بها في ضوء بروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة التي تطبقها. ومن خلال شراكتها مع أماديوس، ستحظى شركة أوكي للسفريات بإمكانية الوصول إلى عدد من أحدث الحلول التقنية العالمية لتعزيز خدماتها ومنتجاتها وتوفير علامة فارقة تستند إلى تجربة العملاء الفائقة.

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